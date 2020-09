Hea tervise nimel vajab voodimadrats regulaarset puhastamist 

Selleks, et sinu madrats ei saaks enda sisse soovimatut tolmu ega plekke, on kõige olulisem kasutada kattemadratsit. Lisaks sellele, et kattemadrats muudab ka magamise mugavamaks, on selle eemaldatavat katet hea pesumasinas pesta. Igaksjuhuks järgi kindlasti kasutusjuhendit.