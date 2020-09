Köögi planeerimine – nõuandeid jagavad eksperdid 

Tee asjades inventuur. Hinda planeerimisjärgus ka seda, mis vajab juurde soetamist – näiteks suuremad taldrikud või pannid võivad vajada sügavamaid kappe ja sahtleid.

Paiguta asjad plaanile. Vaata, kuidas on su asjad seni olnud paigutatud ja palju need pinda nõuavad. Mõtle, kas saaksid neid koondada, et hoida ruumi kokku. Näiteks paiguta lõikelauad ja kausid tööpinna juurde, kus toimub toidu ettevalmistamine (reeglina on see valamu ja pliidi vaheline ala), samuti leia sööginõude kapile koht nõudepesumasina lähedal, et neid oleks mugav ära panna.

Mõtle detailid kohe läbi. Kui sulle on oluline stiilipuhas tulemus, võiksid kapinupud ja segisti olla samast metallist. Kui pliit on must, siis võiks ka valamu olla must. Kui köögimööbel on valge, siis võiks ka ahju valida valge. Eriti, kui ta asub kõrges kapis. Töötasapinnast kõrgemat ahju on ka mugavam kasutada.

Soeta köögitehnika valmis. Kui oled valinud välja endale meelepärase köögitehnika ja arvestanud plaani sisse selle mõõdud, osta see ka ära. Nii oled kindel, et su valik ei lähe köögi valmistamise ajal tootmisest välja ning sa ei pea poole pealt mõõte muutma. Tehnika valimisel jälgi ka selle integreeritavust (nt selline külmkapp ja nõudepesumasin on vaiksemad) ja kohustuslikke õhuvahesid (nt külmkapi peale peaks jääma 5 cm-ne vahe).

Pane paika eelarve. Nii oskad paremini valida nii materjale kui ka olla valmis kulutusteks.

Vali sobivad materjalid

Köögis kasutatavate materjalide valik tuleneb ennekõike köögi stiilist, eelarvest ja kas eelistad naturaalset. Kuna tööpind ja selle tagune on suured pinnad, tuleb nende valik hästi läbi mõelda, sest need jäävad köögis domineerima.