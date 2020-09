Hügieen köögis ehk Kui tihti peaks vahetama köögirätikut? 

Hea kui kodus on varu köögirätikuid, sest nii saad neid tihedalt vahetada. Foto: congerdesign, Pixabay

Enamikus koduköökides on kõige niiske kiireks kuivatamiseks korraga kasutusel üks tekstiilist rätik. Kui hügieeniline see on, selgitab Katrin Laikoja, Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli lektor.