Eksperdid annavad nõu: kuidas korterisse saun ehitada?

“Kuigi põhimõtteliselt on võimalik ahjuküttega korteris kütta sauna ka puudega, eeldab see kerise paiknemist korstna lähedal,” märgib Raja. “Seega elektrikeris on igas mõttes mugavam variant. Pesuruumi jaoks pole alati võimalik leida sobilikku lõõri kerisele. Lisaks on elektriga kütmine lihtsam, elektrikerisele kehtivad väiksemad ohutusnõuded, need on väiksemad ja kompaktsemad, nii et neid saab paigaldada nii ruumi keskele kui ka nurka ja vajadusel isegi lae alla,” loetleb Raja. Ta lisab, et ka paljud vanad saunad ehitatakse nende firmas ümber just elektrikerise tarvis. Elektrikeriste suhtes valitsevad eelarvamused on jäänud minevikku. “Kui esimesed elektrikerised olid plekist kastikesed, mis tekitasid kuiva ja haiget tugevat leili, siis tänaseks on need edasi arenenud – kive on märksa rohkem ja kvaliteet palju parem.”