Tee oma rõdust imeline miniaed! Istuta konteineritesse köögivilju, maitsetaimi ja lilli  

Häid soovitusi rõduaia loomiseks jagab Kadri Tulev, maheseemned.ee.



Juurviljade kasvatamiseks on enamasti vajalik sügavam konteiner, et juurtel oleks ruumi kasvamiseks. Näiteks vajavad paprikad ja vürtspaprikad enda ümber rohkem ruumi ja suuremat potti. Selleks sobib vähemalt 30cm läbimõõduga pott või ampel. Samuti tahavad paprikad valgust, seepärast ei tasuks taimi väga tihedalt kokku panna. Paprikad hindavad väga ka lisavalgust.

Hästi mugav on rõdul kasvatada näiteks sibulaid, sest nemad sügavat konteinerit ei vaja, vaid piisab laiast kausist.