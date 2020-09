Kuidas valida õhksoojuspumpa ehk Kas elektriga saab ka soodsalt kütta?

Veerandsada aastat tagasi oli elektriküte Eesti kodudes tavaline, sest süsteem ja paigaldus maksid vähe ning elekter veel vähem. Peatselt hakkas elektrihind kerkima ja sellest saadik on elektriküttel kõrge hinna ja ebapraktilise mõtteviisi maik juures. Praeguseks on elektriga kütmine õhksoojuspumpade näol kodudes tagasi ja tegu on konkurentsitult ühe kõige energiasäästlikuma ja mugavama kütte­lahendusega.

Kui õhksoojuspumbad kümmekond aastat tagasi turule jõudsid, oli eelkõige tegu lisaallikaga mõne teise kütteliigi juurde, sest esimesed pumbad polnud piisavalt võimekad, et Eesti talvel maja soojaks kütta, küll suutsid need ühtlast temperatuuri hoida.

Tänaseks on õhk-õhk kütteliigi tootearendus astunud seitsmepenikoorma saabastega teistest kütteliikidest mööda ja võib julgelt öelda, et teadlikult valitud pump kütab soodsalt ära kogu maja. Lisaks mõõdukale igakuisele küttearvele annab sellele kütteviisile hoogu juurde pumpade lihtne paigaldus ja mõõdukas esmane investeering. Samas võib soodsat valikut tehes ka alt minna, sest kaugeltki kõik õhksoojuspumbad pole ühtviisi tõhusad.

Läbi on mõeldud ka õhksoojuspumba asukoht õues, antud juhul redeli all. Foto: Katre Lember

Villa Edla majapidamisruumi paigutatud NIBE™ F1255 võtab enda alla külmiku-suuruse ruumi. Foto: Asuntomessut

Mida näitab kasutegur?

Õhksoojuspump võtab energia välis­õhust ja pumpab selle kütteenergiaks. Kui esmane investeering ja hooldus kõrvale jätta, on pumpamiseks kuluv elekter ainus kaasnev kulu. Õhk-õhk küttesüsteem on kõrge kasuteguriga, aga igal seadmel on omakorda erinev kasutegur, mis märgitatakse lühendiga COP. Kui pump ostetakse peamiseks kütteallikaks, on kasuteguri näit väga oluline – see näitab, mitu korda annab seade soojusenergiat rohkem kulutatud energiahulga suhtes. Mida suurem on kasutegur, seda energiasäästlikuma pumbaga on tegu. Üldiselt võiks meie kliimas energiasäästu huvides valida pumba, mille kasuteguri väärtus on vähemalt 4. ­

Kange külma korral kasutegur väheneb, aga isegi 20 miinuskraadi juures on sellise pumba puhul üle kahe ja poole. Üksnes erakordse külmaga ehk mõnel päeval kümne aasta jooksul võib langeda kasutegur sedavõrd madalale, et õhksoojuspump on võrreldav elektriradiaatoriga, mille kasutegur on 1 ehk mille puhul toodetakse 1 kilovatt-tunnise elektriga 1 kilovatt-tundi soojust. Tavalise malbe talve­ilmaga on võit klassikalise elektriküttega võrreldes neljakordne.

Kuigi Eestis ostetakse õhksoojuspump reeglina elamise kütmiseks talvisel ajal, kaasneb boonusena ka ruumi jahutamise võimalus suvel. Sisuliselt toimib iga õhksoojuspump suvekuumuses konditsioneerina, aga ka suvisel õhu jahutamisel on säästlikumad need seadmed, mille kasutegur on kõrgem.

Soojuspumba disainmudel KIRIGAMINE ZEN (MSZ-EF seeria). Foto: Pablo S. Armstrong / mitsubishikodusoojus.ee