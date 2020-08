Inimesed Tuuli Rand: Eesti disain on äge ja läheb aina paremaks! Dagmar Reinolt , täna, 07:15 Jaga: M

Foto: Erlend Štaub

Muusiku ja saatejuhi Tuuli Ranna jaoks on disain looming. See on kellegi teise poolt loodud idee, millesse ta on oma aega, käsitööd ja raha investeerinud, et tuua see inimesteni ning luua sellega kellelegi kolmandale rõõmu ja väärtust. Hea disain on kvaliteetne, huvitav, uudne, moodne, põneva lahendusega.