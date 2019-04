GALERII: Tule ja vaata, mida põnevat pakub ehitusmess "Eesti ehitab" õueala! 

Ilmselgelt on tänavuse messi ja ehitusaasta märksõna tehasemaja ning moodulmaja. Populaarsust koguvad ka üha rohkem moodulsaunad ja nende rajamine maakodudesse ning neid eritüübilisi saunamajakesi leidub messil mitmelt pakkujalt. Olemasolevate valmishoonetana on võimalik leida enda koju ka kõiksuguseid teisi kõrvalhooneid ning tutvuda nende viimistlusvõimalustega. Innovatiivne ja moodne lahendus oma kodu rajamiseks on just praeguse aasta märksõnad. Firmad pakuvad üha lihtsamaid võimalusi juba valmis kodu kergeks paigalduseks, ilma et peaks viitma meeletult aega ning aastaid ehitamisele. Kodulooja rolliks jääb vaid maja aluspinnase ettevalmistus. Ehitusmess "Eesti ehitab" kestab 3.-6. aprill Tallinnas.