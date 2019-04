Eesti tippkokad kutsuvad kinno! Tule ja naudi kokandusteemalisi filme koos Dimitri Demjanovi ja Angelica Udekülliga 

Korraldajate Taivi Koitla ja Helen Saluveeri sõnul on filmifestivali eesmärkideks nii toidukultuuri tutvustamine ja ka selle kitsaskohtadele viitamine, aga samuti meie endi toiduvaldkonna imetlusväärsete tegijate esile tõstmine. “Oleme väga tänulikud, et Dimitri Demjanov, Angelica Udeküll ja Silver Saa leiavad oma ülitihedas graafikus võimaluse tulla filmiseansse sisse juhatama ning et Parrot MiniBari peakoka Margo Paluoja ja juhi Teele Raam-Pello loodud tulevikutoidu brunch me festivali rikastab,” kirjeldab Koitla.