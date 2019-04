VAATA INTERJÖÖRI | Raamatud restoranis ja restoran raamatute keskel. Rahva Raamat avas Tellsikivis uue hubase resto ja poe 

“Nägime, et tänu maitseelamuste pakkumisele, on meil võimalik müüa raamatuid ka asukohtades, kus raamatupood üksinda ennast ära ei tasuks,” selgitab juhatuse liige Viljar Ots. Nii saadigi avada Telliskivis resto koos raamatupoega, mis paistab silma värske, moodsa ja veidi vintage’i hõngulise interjööriga. Esimeste nädalate kogemus näitab, et raamatute ja heade maitseelamuste nautijad on koha rõõmuga vastu võtnud.

Rahva Raamat resto Andres Teiss www.teissphoto.com

Üldiselt on nii Eestis kui ka mujal maailmas raamatupoed ja kohvikud küll kõrvuti, ent tihtilugu toimetavad ühel pinnal siiski kaks erinevat ettevõtet. Nii toimib see hetkel ka Rahva Raamatu teistes poodides. Telliskivi Rahva Raamatu restos ja poes otsustati aga ise Rahva Raamatuna nii häid raamatuid kui ka suurepäraseid maitseelamusi pakkuda ja kliendi jaoks kaks elamust senisest selgemalt ühendada, seda ka teeninduse mõttes.

Raamat ja toit sobivad ime hästi, on ju C.S. Lewis öelnud, et söömine ja lugemine on kaks naudingut, mis sobivad suurepäraselt. “Meie arvame, et härra Lewisel on tuline õigus ja sama kinnitavad ka kliendid, kes meie juurde juba esimestel nädalatel jõudnud on", lisab Viljar Ots.