Õige aeg terrass läikima lüüa! Praktilisi nippe puidu õlitamiseks 

Eelista toonitud õli. Pigmendiga terrassiõlid annavad puidule parema UV-kaitse kui naturaalset tooni ilma pigmendita õlid. Seega kasuta lõunapoolsetel terrassidel just toonitud õli. Kerge tumeda tooniga õli peidab ka puidu iluvead. Samas püüab tume pind paremini päikesesoojust, nii et toonitud terrass võib suvel olla üsna kuum.

Arvesta välja õli kulu. Viimistlemata terrassil on see enamasti 9–14 m2/l. Pikalt hooldamata terrassil võib see olla kuni 25% suurem.