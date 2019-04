TULE JA VAATA TALLINNAS KOHTI KUS SA VAREM KÄINUD EI OLE! Open House Tallinn avab suletud hooned kõigile huvilistele 

“Hoonete valikut tegema hakates võtsime alateemaks Tallinna vaated. Mõtlesime, kus saab veel rõdule, kus saab veel katusele, kus näeb jälle uut vaadet linnale. Nii mõnedki hooned on programmi selle mõttega valitud. Kõik, kes me just ei ole paanilised kõrgusekartjad, naudime linnavaadet, eriti oma kodulinnale avanevat uut vaadet, " ütleb Maria Kristiin Peterson.

Arsenali keskus Tõnu Tunnel

Kopli liinid pressifoto

Kopli liinidel asuv Nikolai kirik pressifoto

“Arvan, et otsene kontakt oma elukeskkonnaga on kõige tähtsam, et linna mõista ning sellel arengu teemal kaasa rääkida. Open House on viis, kuidas panna inimesed linnaruumi teemadel mõtteid vahetama,” ütleb Open House’i asutaja Victoria Thornton, kes ka ise aprilli lõpus Tallinna tuleb. “On levinud arusaam, et arhitektuuriga tegelemine ja sellest rääkimine on lubatud vaid neile, kellel on vastav amet. Inimesed võivad end seetõttu tunda eemaletõrjutult ja mitte sõna võtta. Alustasime Londonis 20 koha ja 200 külastajaga ning nüüdseks on üritusel 800 asukohta ning veerand miljonit külastajat. Elanikud tahavad enda ehitatud keskkonnast aru saada ning Open House annab inimestele võimaluse.”