Sandra Ashilevi: Hea disain on see, mis pakub naudingut või üllatusmomenti 

Noor naine kannab Eesti disaini suhteliselt palju. “Oma lauljatee alguses otsustasin, et üheks läbivaks jooneks laval on eesti disain ning seda olen seni ka järginud.” Sandra tuli just tagasi New Yorkist, kus head disaini ja kunsti on jalaga segada. “MOMA kostitas mind seal nii ägedate kunstnike maalidega kui ka legendaarsete disainmööblitega.”