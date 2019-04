Tahad sisustuse, aianduse ja disaini osas targemaks saada? Külasta kindlasti sisustusmessi INTERJÖÖR nõuandlat ja seminare! 

Tippspetsialistile ei ole see esimene kodu või aed, mida kujundada nagu sinul, seega on tal palju rohkem teadmisi ja kogemusi.

Kui isegi plaani koostamine tundub sulle ülilihtne, tuleb kohe vastata ka küsimustele: Milliseid materjale oleks otstarbekas kasutada? Millised värvid ja kooslused omavahel sobivad ning millise meeleolu koos loovad? Kuidas luua põnevaid lahendusi? Millised kardinalahendused võiksid kõne alla tulla avarate akendega ruumis, aga väikeste akendega? Kuidas arvestada erinevate aastaaegadega toas ja õues? Kas kodu sisekujundus ja aiakujundus peaksid olema omavahel kooskõlas? Millest üldse lähtuda valikute tegemisel? Ikka veel tundub kõik lihtne? Kodu- ja aiakujunduses on nii palju nüansse, mille peale ise ka kõige parema tahtmise juures ei tule. Isegi kui teooria on selge, siis praktilisi nippe saab jagada ikkagi keegi, kes kõike juba proovinud on.