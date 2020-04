Katuseterrassi kujundades tuleb arvestada kliimaga 

Kautuseaed Foto: TYRONE SIU

Kuidas sisustada ja kujundada katusele roheala nii, et see oleks aastaringlselt mõnus ja koduomanikele meeltmööda, on üsna raske küsimus. Üks ja kõige olulisem on meeles pidada aga just seda, millises kliimaga piirkonnas sa elad.