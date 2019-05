Varia Kirjad Kodukirja lugejatelt Toimetas Malle Pajula , täna, 13:30 Jaga: M

Kodukiri ja selle lisa Aed on juba pikemat aega olnud ühed mu lemmikud. Viimasel ajal eriti, kuna tütre koduaias on palju vaba pinda, mida saan sisustada, ning ka majas on tegutsemiseks ruumi ja vabadust. Kodukirja erinevad nipid-trikid on tulnud igati kasuks. Näiteks tänu ühele Kodukirja loole sai tütar enda kodus väga ägeda laheduse liugukse näol. Jube kihvt, ise selle peale kohe ei olekski tulnud, kui ei oleks näinud seda pilti. Muidugi sai tehtud veidike teistsugune lahendus, aga mõttelend algas sellest pildist Kodukirjas.