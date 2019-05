Sisustus Fototapeet toob elu tuppa Urve Vilk , täna, 12:10 Jaga: M

Photo mural of the sea in eclectic maritime interior Bauer Syndication / Living4media

Fototapeet on jätkuvalt moes, ent sellega ei tooda tuppa enam linnavaateid ega troopilisi randu nagu mõni aeg tagasi, vaid valitakse loodusmotiivid, abstraktsed mustrid ja metsavaated.