Ühe suvila remont: sündroomidest ja põrandatest 

Kindlasti olete kuulnud Stockholmi sündroomist. Olen sellesse majja vaimselt lõksu jäänud – mul on tihti raske keskenduda oma päevatööle, õhtulgi voodis vaatan lakke ja kujutlen, milline on kõik siis, kui see ükskord läbi saab. Erapooletu kõrvaltvaataja, kellel natukegi aru peas, saaks kohe aru, et see on tõupuhas Stockholmi sündroom, kus majavanake, kopajuhi päevatöö kandidaat, on Õhulosside Projekteerija pantvangi võtnud ning seeläbi kopamehe tuleku teadmata ajaks edasi lükanud. Suure Inseneri suunanud aga ületegemise ja vana lappimise närvesöövasse tööorjusse.