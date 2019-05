Täidame õuepotid püsililledega 

Roomav metsvits kasvatab ennast suve lõpuks päris pikalt üle ääre rippuma. Lisaks püsililledele võib suvisel ajal potti lisada ka toataimi. Minu lemmikud suvises õues on luuderohud, loorberid, ebakrootonid, aaloed ja asparaagused. Need taimed, et nad ellu jääks, tuleb aga talveks tuppa tuua. Evely Karvak

Kõigi Kodukirjas ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta: Proovi digilehte 2.49€ /kuu