Kuidas leida endale see õige voodi? 

*Kõige olulisemaks pidasin voodi valimisel kvaliteeti. Et tegemist oleks vastupidava tootega, mille soetan endale väga pikaks ajaks ning mis ei näita välja kulumisjälgi.⠀

* Midagi ajatut. Meie voodi on tulnud meiega kaasa juba eelmisest kodust. Mäletan, et kui selle soetasin, siis soovisin, et mul ei tekiks sellest tüdumust. Ja kui olen praegu poodides ringi vaadanud, siis soetaksin ikka ja jälle selle voodi!