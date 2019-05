Mis on suvi ilma aiapeota? Kuidas pidu nii ettevalmistada, et see oleks kõigile meeldejääv? 

* Kasuta õues päris nõusid ja säästa loodust. Lisaks on igas maakodus mitmeid erilisi vanu serviise ja nõusid, millega on suurepärane lauda katta ja sõpradele rõõmu valmistada. Mõnus vintage õhkkond mõjub igas aias suurepäraselt.

*Too lauale lilled ja kõrred. Suvi on kaunim aeg aastast ja miks hoida lilli vaid põllul ja peenral. Just Eestimaa suves saab kõige paremini katta lauda imeliste põllulilledega ja pillirookõrtega. Ära hoia end selles osas tagasi.

*Valgusta aed imeliste tuledega. Kellelt iganes nõu küsida on esimene asi see, et pane õue valgus ja lambid. Kaunista aed imeliste tuledega ja see annab müstiliselt kauni olemise.