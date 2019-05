Tee kööki või vannituppa äge New Yorki stiilis plaatsein šablooni abil 

Aastal 1904 kaeti New Yorgi kõige esimese metroojaama seinad läikivate valgete plaatidega. Sellest hetkest alates on metrooplaadist saanud tõeline hitt sisekujunduses. Ka meie disainer Maigi otsustas tuua New Yorgi rütmi oma esikusse ning nii sündis meie uus METRO muster. "New York on alati ärkvel ja vaba, seal on kõik võimalik. Metro mustris on minu jaoks New Yorgi vabadust," ütleb disainer.