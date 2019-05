Ekspert annab nõu: kuidas vabaneda pahatahtlikust üürnikust? 

Kui aga üürnik on tõeliselt pahatahtlik, keeldub vaatamata võlale lahkumast ning isegi vahetab korterilukud, tõotab temast vabanemine kujuneda katsumuseks, sest Eesti seadus on vägagi üürniku poolel. Kindlasti ei soovita omakohtu teel asju lahendada – on ette tulnud olukordi, kus liiga jõuline tegutsemine päädib üürileandja enda kriminaalkorras süüdimõistmisega ebaseadusliku väljatõstmise tunnustel.

Võimalused terroriseeriva üürniku vastu politsei abi otsida on suhteliselt piiratud, kuna enamasti on tegemist tsiviilvaidlusega, mille lahendamisega politsei tegeleda ei saa. Tsiviilvaidlus eeldab, et võlga ja korteri vabastamist tuleb nõuda kohtus. Kui arvestada seda, et kohtumenetlused võivad kesta aastaid, siis ei tasu loota kiiret lahendust. Ilma kehtiva õigusabikulude kindlustuse lepinguta tuleb lisaks tasuda sadu eurosid riigilõivu ning sageli palgata ka juriidiline esindaja, et dokumendid oleksid korrektselt koostatud. Üürivõla sissenõudmisel võib väiksemate kuludega ja kiiremini abi saada maksekäsu kiirmenetlusest, kuid pahatahtliku üürniku väljatõstmise vastu sellest rohtu pole.

Alles pärast jõustunud kohtuotsust saab kohtutäiturilt paluda abi üürnikust vabanemisel ja võla kättesaamisel, kui viimane kohtuotsuse kättesaamisel seda ise pole täitma asunud. Kaheldav on, kas lõppkokkuvõttes tuhandeid eurosid maksta võiv kolgata tee pahatahtliku võlglase väljasaamiseks teile kuuluvast korterist on õiglane. Seaduslik on see paraku küll.

Kas tõesti võib loata võõras korteris elada?

Kui tähtajaline üürileping on lõppenud, võib siiski üritada politsei abil oma korterisse pääsemist ning üürnikust lahtisaamist. Nimelt kirjeldab karistusseadustiku paragrahv 266 valdaja tahte vastaselt hoonesse, ruumi, sõidukisse või piirdega alale ebaseaduslikku tungimist või valdaja poolt esitatud sealt lahkumise nõude ebaseaduslikku täitmata jätmist. Kui õnnestub tõestada, et üürniku käitumises on süüteo koosseis olemas, võib teda oodata kuni 1200-eurone trahv või arest.