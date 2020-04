Kuidas anda terrassile värskem ilme ning kaitsta puitu ilmastiku eest? 

Tüüpiline terrassilaud on immutatud või termotöödeldud, kuid saada on ka täiesti naturaalset lauda. Viimastest sobib terrassile näiteks Siberi lehis, mida peetakse ilmastikutingimustele üheks kõige vastupidavamaks puiduliigiks.

Ent toonitud vahendite kasutamisel jääb puusüü muster värviaine alla peitu ja puidu kui loodusliku materjali iseloom läheb kaduma. Terrassilaudise ja aiamööbli töötlemiseks sobivate puidukaitsevahendite sortiment on nii lai, et ostja võib kimbatusse sattuda: kümnete kaupa peitse, vahasid ja õlisid; nii veega kui lahustiga vedeldatavaid, toonitud ja toonimata.

Puit on materjal, mis vajab ilmastiku eest kaitset. Et puitu kasutatakse väga laialt, on välja töötatud ka palju erinevaid puidukaitsevahendeid, alates fassaadidel kasutatavatest klassikalistest värvidest. Edasi läheb vahetegemine keerulisemaks – kui vanasti oli peits läbipaistev puidukaitsevahend, siis tänapäeval on olemas ka kattev peits, mitteläbipaistev puidukaitsevahend, midagi peitsi ja värvi vahepealset.