Õige söögilaua valikul mõtle ruumile, kuhu selle paigutad 

*Ruumi ja rahvast vähem? Vali ümargune laud.

Väiksema ruumi ja seltskonna puhul on kõige sobivam ümmargune söögilaud. Ka laua jalad on siin väga olulised – eelista valikul sellist lahendust, et jalad ei jääks igapäevaselt laua taga istujale ette.