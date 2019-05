Umbrohi pole patt! Juba nädalavahetusel ootab ees Võilillefestival! 

Festivali raames toimub taimetark ja õieterapeut Mercedes Merimaa õpituba. Naine on Võilillefestivali algataja ja selle hing. Väega metsikute taimede jõudmist Eestimaa loodusest meie toidulauale on Mercedes propageerinud ja õpetanud juba ammu. Võilille, naadi, kõrvenõgese tarvitamine on on juba laialt (taas)levinud. Nüüd on aeg sirutada järgmiste taimede poole. Ja seekordse tutvuse objektiks on meie putked. Täpsemalt tuleb juttu leesputkest, kikkaputkest ja mesiputkest ja kuidas neid tarbetaimedena söögiks ja tervise kosutamiseks kasutada. "Võilill õitseb igal kevadel ja igal kevadel ootan ma paljusid sõpru, kes üksteisega taaskohtumisest, lahedatest tegemisest, tervislikust väega toidust ja ägedate mõtete kaasamõtlemist rõõmu tunnevad," ütleb Mercedes Merimaa.