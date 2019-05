Tallinna Arhitektuuribiennaal avalikustas programmi 

“Ilu poole püüdlemine on püüdlemine tähenduslikkuse poole. See on arhitektuuris tõeline väljakutse - nagu ka luules, matemaatikas või poliitikas. Kutsusin näitusel osalema kaheksa arhitekti - mõned rohkem, teised vähem tuntud - kellel palusin esitada projekti, mis võtaks fookusesse ilu lähtuvalt elukeskkonnast. Nad pidid looma projekti, mis peaks silmas Tallinna, ent oleks samas globaalse tähendusega; mis annaks edasi linnaruumist saadud emotsionaalseid ilukogemusi. Seega, kuraatorinäitus võtab kokku need kaks põletavat teemat ja laseb neid uurida erineva käekirjaga ja erinevates valkondades töötavatel arhitektidel,” ütles peakuraator Yael Reisner.