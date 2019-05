Milliseid ravimtaimi on viimae aeg korjata? 

Kõrvenõgest ja raudrohtu on praegu parim aeg napsata. Võrsed on noored ja vitamiinist pungil. Mõlema tarbimise puhul tasub pidada piiri, sest need taimed põhjustavad vere hüübivust. Kui rauda on liiga palju võib tekkida olukord, kus veri läheb liiga paksuks.See võib kaasa tuua aga omakorda trombi ohu.



Paiseleht aitab leevendada köha ja kopsuhaigusi ning seedetrakti põletikke. Ka seda taime ei soovita kasutada pikka aega. Parem oleks, kui paiselehte ei tarbiks rasedad ning kindlasti ei sobi ta kokku vererõhurohtude ja südamerohtudega.