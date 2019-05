Sisustus Scandi Boho – kui Skandinaavia minimalism kohtub boheemlasliku eklektilise disainiga Toimetas Dagmar Reinolt , täna, 06:33 Jaga: M

Scandi Boho stiilis ruumi kujundama asudes tulekski alustada sellest, et leida need ühised omadused, mis on nii Skandinaavia minimalismil ning bohmeemlaslikul eklektilisel stiilil, seega puhastest valgetest seintest alustamine oleks igati hea lähtekoht. Elkemööbel

Esmapilguil tunduvad need kaks suunda sisekujunduses üksteist täiesti välistavat - hoolega läbimõeldud, lihtne, selge ja hele skandinaavialik interjöör ühelt poolt ning teiselt poolt samasse ruumi justkui iseenesest asetunud, täiesti juhuslikud, retro- ja etnohõngulised, eri stiilidest ja ajastutest pärit boheemlaslikud, eklektilised sisekujunduselemendid. Ometi võib neid kahte panna täiesti südamlikult ühte ja samasse ruumi korraga. Kui aga asja lähemalt uurima hakata, selgub, et neil kahel stiilil on palju rohkem ühist kui esialgu tundub - heledad, reeglina valged seinad, palju on kasutatud naturaalseid materjale nagu näiteks robustset puitmööblit ja lopsakaid rohelisi taimi. Kui Skandinaavia minimalistlik stiil võib vahel mõjuda ehk liiga steriilselt, lausa külmaltki, siis eklektilised boheemlaslikud detailid annavad ruumile soojema, õdusama ja hubasema tunde.