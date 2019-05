Kuum korteritrend: kellele on mõeldud loftid? 

Juba mõnda aega on vanadesse tehasmajadesse ehitatud korterid populaarsust kogunud. Eestlased armastavad lofte ja kiiret elutempot ning need kaks asja käivad kindlasti kokku. Just seda loft tähendabki vanasse, mitte just kortermajaks mõeldud hoonesse ehitatud korterit. Enamasti on loftid vanade tööstuste ja tehashoonete pinnale loodud elamised, sageli on loft kodu ja loomepaik. Meie popimad loftid asuvad Volta tänaval, Noblessneris, Lutheri kvartalis ja Zelluloosi mäel, samas võib loftiks pidada ka kortereid Kadrioru ja Lasnamäe serval, näiteks endises Eesti Telefoni keskjaamas.

Lofti eesmärk on anda edasi tunnet ja emotsiooni justkui elaksid keset melu, oleksid n-ö elu tuiksoonel ja tunneksid end mõnusalt. Vanade tööstushoonete energia annab ilmsegelt edasi seda, mis seal varem toimunud on, ning seega kunagine kiire töö ja tempo sobib majja ideaalselt. Kiire elu ja loovus on märksõnad, mis käivad loftikorteritega kokku. Ideaalne elupaik inimestele, kes tegelevad loominguga. Miks mitte näiteks muuta mõne sammuga oma kuue meetri kõrguste lagedega korter näitusesaaliks või teha seal mõnusaid kinoõhtuid. Viimane nõuab küll päikesekatte võimalust akendele.

Loftilikkust võib näidata ka maja ümbrus. Loftid ei ole tavaliselt ümritsetud aedade ja lilleklumpidega. Pigem on loftid rajatud ehitus- või parkimisplatsi lähedusse, kohta, kus on keskmisest rohkem liiklust ja müra. See on sageli seotud ka hoone varasema sihtotstarbega. Seega tasub peredel, kus kasvavad lapsed või armastatakse lemmikloomi valida loft, mis on mõne pargi või roheala vahetus läheduses.

Lofti mõiste on tulnud Ameerikast, üldjoontes on loftid alguse saanud just suurlinnadest, kus asustati paiku, mis polnud varem mõeldud elamiseks.

Lofti tunnused: