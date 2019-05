Termostasside võidukäik! Haara tee või kohv kaasa ja naudi jooki stiilselt 

Koziol on 1927. aastal Saksamaal sündinud märk, mis on algusest saadik vaadanud tulevikku ja olnud keskkonnateadlik, samas uskudes, et plastist ei pea päriselt loobuma, kuna seda on võimalik tarbida ka vastutustundlikult. Kozioli tooted on valmistatud termoplasti ja tselluloosi segust, mis on kõige keskkonnasõbralikum materjal, kuna on 100% taaskasutatav, ei sisalda kahjulikke lisaaineid ja on sealjuures täiesti BPA-vaba.