Avatud kontori võlud ja valud

Selgus, et inimesed ei eelista töötada suurtes avatud ruumides ega nn liikuvas kontoris, kus peab igal hommikul endale uue istekoha leidma. „Jõudsime selgusele, et ideaalne tööruum on täpselt oma tiimi suurune. Algul kasutasime siiski veidi avatumat lahendust ega tellinud tööala ja koridoride vahele vaheseinu, ent lisasime peagi ka need, kuna inimesi hakkasid segama köökidest tulev lärm ning tööala läbivad liikumisteed. Töötajad vajavad siiski rohkem vaikust ja et igasugune liikumine, mis neiss eei puutu, ei käik nende laua juurest läbi,“ räägib Lasn.

Kõige värskemad Kodukiri uudised otse sinu postkasti Peagi selgus aga, et inimesed vajavad siiski rohkem vaikust ja et soovivad, et igasugune liikumine, mis neisse ei puutu, ei käiks nende töölaua juurest mööda. Sestap kavandati Playtechi Tallinna kontori tööruumid vastavalt meeskondade suurustele. Kõige suuremas neist saaks maksimaalselt töötada 30 inimest, aga direktori sõnul seal praegu nii palju rahvast iga päev ei ole. Lisaks tiimide tööruumidele on igal korrusel mitu puhkeala ja kööki, kus on võimalik teiste tiimidega suhelda.

Töötajate küsitlusest ilmnes ka, et peale koosolekuruumide on vaja rohkelt kohti, kus saaks pidada privaatseid konverentskõnesid. Sestap soetati lisaks nn telefoniputkadele helisummutavad katusega tugitoolid. „Veel planeerisime äriüksuste juhtide kabinettidesse pikendatud lauad, et nad saaksid koosolekuid pidada oma kabinetis. Kuna nende töö iseloom eeldab palju operatiivsust ja suhtlemist, on neil üldiselt ka eraldi kabinetid,“ märgib Lasn.

Tema sõnul on töötajad oma Tallinna kontori planeeringuga väga rahul ja tore oleks paljud pealinnas kasutusele võetud lahendused tuua ka Tartusse, aga hoopis teistsuguse ajaloolise pärandiga majas kõiki neid üks ühele kopeerida ei saa. „Tartus on meil nii-öelda avatud kontori pinda veidi rohkem, sest üksused on suuremad, aga lähtume siiski põhimõttest, et üks ruum on ühe meeskonna kohta,“ ütleb Lasn. Puhkamiseks ja suhtlemiseks on aga kui loodud läbi kõigi korruste kõrguv aatrium.

Telia: kõik isikliku elu põnevad teemad jäägu puhkenurka

„Oleme oma peakontoris läinud tegevuspõhise kontori rada. See tähendab, et töötajal on alati võimalik valida, kas istuda avatud kontoris oma tiimi keskel või töötada nn vaikses ruumis,“ räägib Telia Eesti haldusosakonna juhataja Mari-Liis Vihul.

„Meie avatud kontoriosas on umbes 60 töökohta igal korrusel, kuid need on kahekaupa mööda akna ääri kolmes maja küljes ja eristatud kõrgete sirmidega, nii et korraga üle kümne inimese naljalt ei näe. Vaikses toas on töökohti kaheksa. Kuid olulisem ühe või teise ruumi töökohtade arvust on kokkulepped, kuidas neid ruume kasutatakse. Vaikne tuba ongi vaikne tuba – seal ei jäeta telefoni helisema ega võeta seda vastu, rääkimata üle toa arutlemisest. Kuigi avatud ehk n-ö aktiivses kontoris on arutelud ja telefonivestlused soositub, kehtib sealgi kokkulepe, et kui jutt läheb valjuks või pikaks, jätkatakse seda juba nõupidamisruumis. Kõik põnevad isikliku elu teemad jäävad aga puhkenurkadesse. Et kokkulepitud reeglid ajas ei tuhmuks, tuleb neid aeg-ajalt ka meelde tuletada. See julgustab ka kolleege üksteisele „mängureegelid“ meelde tuletama.