5 asja mida ei tasu unustada kui oled planeerimas piknikku! 

1. Asukoht

Metsad ja aasad on kindlasti üks variant, kuid valhallaliste vaieldamatud lemmikud on meie mereäärsed piirkonnad. Kindlasti mõtled, et mismõttes mere ääres? Tuul, külm, liiv, märg? Tõsi, kui oled oma kodutöö tegemata jätnud, siis nii võib see olla, aga kui vähegi planeerid ja jälgid ilma, siis saab esimesed kaks juba välistada. Liiva asemel leiab ka väga palju mereäärseid piirkondasid, kus katteks on muru. Teiseks on mereääres väga palju mõnusaid kivisid, mida kasutada lauaks ja istumiseks - hea kui piknikul on kindlam tugi olemas. Suureks boonuseks on muidu see, et nosimise vahele saad suplema minna, seda juba naljalt metsas või aasal ei tee. Lisaks on mereääres tihti ka vähem sääski, kuid igaksjuhuks varu kaasa sääsetõrje või haara kaasa üks Valhalla sidrunheina küünal, mis peletab sääski ja loob sumedal õhtul hubase keskkonna.