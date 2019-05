Pea meeles! 5 asja mida vannitoa ehitamisel silmas pidada 

1. Et oleks korralik veetõke ning toimivad kütte-, ventilatsiooni-, vee- ja kanalisatsioonilahendused. Kui neist midagi on ebakvaliteetselt tehtud, siis võib tekkida vajadus kaunis pealispind enneaegselt maha lammutada.

2. Vannitoa puhul peaks lähtuma eelkõige ruumi funktsionaalsusest ja hõlpsast hooldusest. Valida tuleks lihtsat puhastamist võimaldavad sanitaarseadmed.

3. Valamute ja WCpottide puhul on oluline nende vorm ja kindlasti ka pinnaviimistlus. WCpott võiks olla rimfree ehk ilma sisemise servata – nii on selle puhastamine väga lihtne. Sellise poti tarvis on tänapäeval spetsiaalsed paigaldussüsteemid.

4. Kestvas vannitoas olgu tugevate ja tuntud tootjate tooted. Olulist rolli mängib näiteks varuosade saadavus ja valmidus hilisemateks uuendusteks.

5, Vannituba ei tarvitse olla kõige viimase moe järgi tehtud, sest mood muutub kiiremini kui kvaliteetse vannitoa eluiga. Pigem kasutada nutikaid detaile, mida saab vahetada lihtsalt, ilma suuremaid ümberehitusi ette võtmata