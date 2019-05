Joo suvel taimeteesid! Stiilne ja praktiline disaintass, mis sobib nii piknikule kui ka kontorisse 

Tänu tassi kolmnurksele põhjale saab kerge vaevaga valida teele sobiva kanguse. Joogi valmistamine on lihtne – aseta tass lauale nii, et filtriga pool on madalamal ning lisa filtrile soovitud kogus puruteed või teelehti. Seejärel vala peale kuuma vett, kuni tee on kaetud. Lase joogil tõmmata soovitud kanguseni ning seejärel kalluta teetass teisele küljele ning saadki nautida tassitäit auravat jooki. Tassid on valmistatud vastupidavast plastikust, filter roostevabast terasest ning seda kõike võid muretult pesta ka nõudepesumasina abiga.