Laura Nestor ja Treimann mööblisalong esitlevad disainist ja sisekujundusest inspireeritud fotonäitust "La Nardi" 

Nardi aiamööbel tootefoto

Laura Nestor on fotograafina töötanud juba peaaegu 20 aastat, tegelenud peamiselt lavastusfotoga, pildistanud lugematul arvul ajakirjade kaanefotosid ja reklaampilte. Laura on koostanud mitmeid isikunäitusi ja tema piltidega on ilmunud raamatuid. Sisekujundus on tema suur hobi, ja Treimanni Mööblisalong on alati koht, kus inspiratsiooni kogumas käia. Meeldiva koostööna Treimann mööblisalongi perega kasvas välja ühine loominguline projekt "La Nardi".