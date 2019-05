Sisustus GALERII I Vaata imelise kohvik-baar ODEONi interjööri Dagmar Reinolt , täna, 14:20 Jaga: M

ODEON LASKA

Uus ODEON on loovatele kogukondadele pühendatud baar-restoran ja klubi. ODEON on Kopli tänaval, Tallinna uue boheemlaste linnajao südames asuv kaasaegne, sotsiaalne klubi, mis on äärmiselt kodune paik kõigile teadmishimulistele, tuues kokku loomingulised hinged. ODEONi stiilsest ja omanäolisest disainist õhkub elegantsi, peenust ja täiuslike lõbustuste lubadust.