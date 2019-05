Tumedad seinad võivad luua vau-efekti kogu interjööris 

Tegelikkuses aga pole õigesti valitud ja õiges toas rakendatud tume seinavärv sugugi nii ebameeldiv. Lisaks võimaldab see sinu kodul eristuda, kuna, nagu öeldud, vähesed on nii julged, et kõik neli seina tumedaks võõbata. Tumedate seinte puhul tuleks jälgida, et muud sisustuselemendid oleksid vastukaaluks heledad või erksavärvilised. See aitab neil seinte taustal eristuda ning kindlustab, et tuba ei mõju mingil juhul rusuvalt. Ka lagi võiks selles ruumis olla hele.



Toome mõned näited, kus tume seinavärv mõjub kui rusikas silmaauku: