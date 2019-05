Sisustus Katseta kodus järele! Wabi-sabi kodukujunduselemendid Skandinaavia minimalistlikus interjööris Dagmar Reinolt , täna, 10:48 Jaga: M

Kausid GG05DesignLedStudio, hallid padjad ÖÖKÜLM. tootefoto

Viimasel ajal on siin-seal juttu olnud, et üks või teine ruum, ese või interjöörikujundus on tugevate wabi-sabi mõjudega. Mis see wabi-sabi õieti on ja kuidas ta sobib meie skandinaavialikesse kodudesse? Üldjoontes me kujutame ette, mida wabi-sabi all silmas on peetud – ääretult lihtne, valdavalt tumedates toonides ruum, vähesed, ülimalt lihtsavormilised, veidi kulunud esemed, mõni üksik taim – ehk küllaltki sarnane skandinaaviapärasele minimalistlikule interjöörikujundusele, mida on dekoreeritud üksikute vanade ja kulunud käsitöö või aasiapäraste vintage esemetega. Et minimalistliku heleda ruumi dekoreerimine vintage-hõnguliste esemetega on nii ehk naa trendikas, on hea peatuda mõnel punktil, mille järgi vahet teha, kas tegemist on lihtsalt trendika ruumikujundusega või saab seda nimetada autentseks wabi-sabi esteetikast ja väärtustest inspireeritud ruumiks.