Ingrid Margus: kannan üsna palju Eesti disaini, toetades nõnda kodumaiseid tegijaid 

Kannan üsna palju Eesti disaini, see on viis, kuidas innustada ja toetada kodumaiseid tegijaid. Neli kuud New Yorgis elades sain ka kinnitust, et meie disain on vägagi pilkupüüdev. Sealsed inimesed julgevad rohkem komplimente teha ja kui midagi kaunist nähakse, siis seda öeldakse. Kõige rohkem kannan Reval Denim Guildi. Kas nende mõnusaid teksaseid, villasest tuunikaid või hoopis mõnda armast ja erilist kaabut.