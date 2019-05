5 kiiksuga aeda! Peenar võib olla poekotis või raamaturiiulil! Milline on sinu valik? 

IKEA vaasid ja klaasid lillealusteks- Mårten Linto

Kui sul on vähe ruumi, kasuta Ikea LACKO riiulit ja aseta taimed üksteise peale. Kui sa ei suuda valida, mida kasvatada, vali kindel näiteks tomat, jalapeno, küüslauk ja koriander, et luua vertikaalne salsakastme aiake. Lisa sinna dekoratiivne Ikea SOCKER kastekann, mille erkpunane toon tuletab alati meelde, et käes on aeg taimi kasta.