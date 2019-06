Koer ja ilus aed 

Kalev Villem ettevõttest Villem Garden ütleb, et emase koera puhul on probleemiks aias murule tekkivad laigud seal, kuhu koer on pissinud. “Mida suurem koer, seda suuremad laigud ja ega selle vastu suurt midagi teha pole.“ Isane koer aga tõstab jalga, mille tagajärjel kannatavad kõige enam okaspuud. “Meil on seetõttu elupuude hekirea ees magesõstrad,“ toob ta näite. Okaspuude hoidmiseks tasubki nende ette istutada lehtpuud või -põõsad. Proovida võib teha pissiringid ka majast eemal ehk viia koer hädale kaugemale. “Aga kui koer on tükk aega toas olnud ja lased ta lihtsalt õue peale, siis igal juhul ta kohe pissib,” on Villem kogenud. Suurematele koertele rajatakse seetõttu vahel ka aedikud.

Kui oma aias toimetab igaüks nagu oskab ja soovib, siis märksa keerukam on olukord kortermajades. “Arenduste puhul oleme tihti sunnitud ütlema, et omanikele tuleb teha ranged ettekirjutused, kus tohib oma koeraga käia ja kus mitte, sest muidu on rohelised murualad peagi lootusetult kollased,” märgib Kalev Villem.