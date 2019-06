Kosmeetiline „näotõste“ värvi abil 

Teate küll neid musti volditud plekist kolakaid? Iseenesest on nad väga mõnusad – kuumaks lähevad kiiresti, rõskustunne ja ebameeldiv lõhn kaovad toast kohe, kui soojus levima hakkab. Ainus, mis nende puhul on negatiivne, on välimus.

Tänapäeva hoonetesse kavandatakse küttekehad sisse nii, et nad ka visuaalset naudingut pakuksid, kuid mõni aeg tagasi elati ainult praktilistest väärtustest lähtudes. Mina proovin laveerida nende kahe – praktilisuse ja ilu – vahel, aga nagu öeldakse, siis töö on tellija materjalist. Välja ei hakka lõhkuma, järelikult töötame sellega, mis olemas on. Värvin ära, loomulikult, otsustasin! Leidsin internetist ka spetsiaalsed ­ahjuvärvid, aga toonivalik oli küll selline, et samahästi võiksin ahjud mustaks jätta, oleks ilusam. Niisiis sellest mõttest loobusin. Pruun ei ole veel uuesti moodi tulnud.

Ega taas muud üle jäänudki, kui kriidivärvidele loota, valisin Annie Sloani Chalk Painti. Muidugi ei ole ahju värvimine niisama lihtne, et vuhistan aga kihi peale. Kuigi Google on punnis kõige võimaliku ja võimatu värvimisest, tegime enne leegiheitjaga testi, et mis nende kriidivärvidega kuumutamisel juhtub. Ahju värvimisel on siiski oluline kindlalt teada, et värv ei sisaldaks lateksit, emailvärvi ega akrüüli ehk sisuliselt plastikut, mis kuumusega võiks rulli tõmbuma või sulama hakata. Üks asi on see, et värv kukub ahju küljest maha. Hoopis suurem probleem aga see, mis sealt värvi seest kuumutamisel õhku ja edasi kopsu lendub.

Ütleme nii, et test toimis hästi: mingit plastikule omast käitumist ei ilmnenud, haisu ka mitte. Kõigile, kes kütteväärtuse kohta küsida tahaksid – värvimine pidavat 10% kütteväärtusest kaotama, aga kuna meie kasutame ahjusid vaid kevadel-sügisel ja siis ka vähe, ei ole kütteväärtus meile nii oluline. Maja hõredatest akendest kaob kordi rohkem soojust. Kogu see maja ongi üks hõredus ise, 10 protsenti ei mängi enam märgatavat rolli.