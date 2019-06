Varia Väikest viisi Nipernaadid Malle Pajula , täna, 11:33 Jaga: M

Pixabay.com

„Mind tabas rännukihk. Haarasin portfelli ja sõitsin rongiga Keilasse,“ umbes nii kirjutas tänapäeva rahvakirjanik oma seiklusvalmidusest. Rännupisik võibki suunata pambuga linnalähi-elektrirongi või hoopis üksi India raudteevõrku kasutama. Skaala on lai, kuid kindel on see, et mingil moel on sellest suvel haaratud kõik. Olgu suvesündmuseks laulupeole sõit, sugulastele teise Eesti otsa külla minek või mitmeid maakondi haarav siseturism. Teeleminek on parim viis kiiresti puhkusemeeleollu astumiseks – tänapäeval tuleb ka seda teha rutates, tarmuka projektina, sest puhkused on sageli kahenädalased ja töömeilid on telefoniga taskus. Astu välja oma harjunud keskkonnast ja mullist. Koge vastupidist sellele, mis sul on. Kui elad vaikuses, tule vaatle suvise tööpäeva õhtuses liiklustiheduses kõrghooneid. Linlane võiks käia sooserval asuvas külas, kuhu viib päevas üks buss ja tolmlev tee. Põhjaeestlane sõita lõuna poole lopsakate niitude vahele ja osta teeveerest küpseid metsmaasikaid