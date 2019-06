Õuemööbel kui ajastu märk – mida see tähendab? 

Need rohelised ja valged plastikust õuetoolid ning õuelauad tähistasid üheksakümnendatel ilmekalt uue aja algust Eestis – et nõukogude ajal olid igas aiaga majapidamises ühetaolised kokkuklapitavad täispuidust toolid, siis vaba maailma saabudes vajusid need vana aja sümboolikana unustusse. Iroonilisel kombel tähistas täispuit midagi kättesaadavat, samal ajal kui plastik sümboliseeris tol ajal kõike läänelikku ja moodsat ehk miskit, mis veneajal siinmail kättesaamatuks jäi.

Kuna teadlikkus keskkonna säästmisest on aina kõrgem ning tarbijate eelistused seetõttu muutunud, on mööblitööstus toonud turule hulgaliselt erinevaid materjale. Tõsi, kvaliteedi tõus on kergitanud hindu, kuid võrdeliselt on kasvanud ka õuemööbli vastupidavus. Seega on investeering pikaajaline.

Metall ja kivi annavad õuemööblile tugeva toestuse ning seda on kerge talveunest ühe puhastava tõmbega äratada. Oluline on ka vastupidavus – näiteks metallist õuepink võib majaesist kaunistada igal aastaajal, kuna ei murdu ka lumekoorma all. Pink on hea abimees suviste õuepidude puhul, kui on tarvidus võõrustada suuremat seltskonda ning juhtub, et õuetoolidest ei piisa. Et metallpind istumise all mugav oleks, on hea mõte sellele sättida dekoratiivpadjad.