Kärdla põhikooli arhitektuurivõistluse võitis Arhitekt Must büroo projektiga “Asum” 

Kärdla põhikooli uus projekt. Arhitekt Must OÜ





“Arhitekt Must büroo pakutud lahendus on kontekstitundlik, sobitub hästi nii asukoha, olemasolevate hoonete kui lapse mõõtmetega. Arusaadav ja lihtne vorm, koolimaja mõjub hubaselt ja koduselt ning hoonele kavandatud viilkatused on Hiiumaale omased. Põhikool, muusikakool ja gümnaasium on kõik eraldiseisvad majad, kuid nad moodustavad väikese hariduslinnaku koos majadevahelise paindliku väliruumiga,” kirjeldas võidutöö tugevusi žürii esimees, Hiiumaa vallavanem Reili Rand. “Ka koolilinnaku haljastus ja välialad on läbi mõeldud, siin on looklevad teed ja väliõppeklassid, koolimaja peasissepääs on aga toodud tänava servast tahapoole, nii et kooli ette tekib väike väljak ja kooli ukseni väike jalutuskäik. See on väga hea, sest Kärdla põhikool tegutseb liikuma kutsuva kooli põhimõttel,” lisas Rand.



Žürii kiidusõnu pälvisid ideekavandi koolihoone elemendid, mis aitavad eriti noorema astme jaoks muuta kooliruumi kodusemaks: algkooliklasside asukoht ja nende eraldi mänguala võimaldavad lastel turvaliselt liikuda siseruumide ja hooviala vahel.



“Võidutöö eristus teistest konkursile laekunud töödest küllalt selgelt just oma lastele sobivale suuruse ning Hiiumaale omasele ja koduse vormiga. Eraldi sooviks kiita, kui palju oli mõeldud just mudilaste ohutusele ja liikumisvõimalustele nii siseruumides kui õuealal. Loomulikult saab erinevaid detaile järgnevates projekteerimisfaasides veel täpsemaks projekteerida, kuid õnneks annab võidu pälvinud ideekavand võimalusi tulevikus objekti muutmisele vastavalt tekkinud vajadustele,” rõhutas žürii liige, Eesti Arhitektide Liidu esindaja Illimar Truverk.