Viinamarjad oma aiast 

Harjumaal Roogoja talus, üsna Eesti külmakeskuse lähedal, on viinamarju katsetatud ja kasvatatud juba 65 aastat. Sellega algust teinud, nüüd juba taevastel viina­mägedel toimetav Uno Kivistik sai inspiratsiooni ja esimesed istikud Krimmi eestlastelt, kuid tema kaasa Aili on jõudnud juba ka oma seemikute kasvatamiseni. Täna veab Roogojal viinamarjandust nende poeg Taavi. Pikalt on viinamarjadega tegelenud ka Harri Poom Saare-Tõrvaaugu aiandist, kes on koostöös maaülikooliga uurinud sortide perspektiivikust müügimarjana.