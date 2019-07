Rooside lummus 

Aednikule on iga aasta eriline. Võrreldes eelmise kevadega on roosid talvitunud väga hästi, kuigi olid hilise ärkamisega. Ootamatult muutlikud ilmad tõid aga mitmel korral hilist öökülma. Mereäärsed piirkonnad, saared ja põhjarannik jäid sellest küll puutumata, kuid sisemaal said erakordsest soojusest pakatama löönud mahlased roosivõrsed tugevaid kahjustusi. Ma alguses maapinnal mõõdetud 7 miinuskraadi rikkus noori võrseid päris palju.

Pool sajandit roose kasvatanud Rosmakori roosiaia peremehe Mart Ojasalu hinnangul võivad ehk kõige suuremad kahjustused olla võredele üles seotud väänroosidel. Seina ääres on ju soojem ning rooside elutegevus algas juba aprillis. Seega võisid maikuised öökülmad rikkuda nende võrsete tippusid, ometi mitte niipalju, et taimed sellest taastuda ei suudaks.