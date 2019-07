Maja, mida ei võeta liiga tõsiselt 

Meie maja on natuke üht ja natuke teist. Ühest küljest peame säilitama olemasoleva fassaadi mõõdu ja kuju ega tohi kunagi ehitamisega ajaloolise vundamendi piiridest välja liikuda. Teisest küljest on meie kõver kiviputkakene naabritele vaadeldav praktiliselt igast neljast küljest.

Kohe otsustasime, et ei võta seda maja liiga tõsiselt, sest üleüldiselt on Sibulatee täiesti omanäoline vaatamisväärsus ja parajalt kiiksuga koht. Soovisime sellesse kergelt boheemlaslikku õhkkonda oma muretu ja rõõmsameelse „kleidiga“ sujuvalt sisse tantsida ja jääda. Kuidas aga teha nii, et kahel pool meid paiknevad väärikas kuues naabermajad imestusest pikali ei kukuks?