Kohvilaud kasvuhoones! Peale tomatihooaega on kasvuhoone mõnus koht nautlemiseks

Kaubamärki Vitavia esindava OÜ Gardelino juhatuse liikme Marge Laane sõnul võib kasvuhoone olla ka aia ehteks. „Ega polükarbonaadist kasvuhooned pole halvad, ainult et oma halluses nad aeda ei kaunista.“ Aias silmailu pakkuvaid kasvuhooneid ostavad Laane sõnul need, kes tahavad lisaks mõnusale väljas olemisele ka näpud mulda pista. Jahedamal ajal pakub kasvu­hoone varju tuule, vihma või külma eest. “See on mulle nii istutamise kui ka istumise koht. Mul on kasvuhoone keskel laud ja toolid. Lisaks peenrakesed,“ kirjeldab Laan. ­Kuna süüa tehakse sageli õues, siis on kasvuhoones hea seda toitu nautida. „Nagu aiamajakeses – oled kaitstud sääskede ja tuule eest.” Tema sõnul on kliendid isegi terrassile kasvuhoone tellinud. “Kui tahetakse värsket kraami, pole selleks tegelikult suurt ruumi tarvis.”

Termopuit ei väändu ega mädane

OÜ Lahe Production juhatuse liikme Marko Vaikmaa sõnul kestavad nende termopuidust kasvuhooned 60 ja enam­gi aastat. ”Pakume natuke uhkemaid kasvuhooneid – kuhu saab panna sisse lauakese ja kus hommikuti kohvi juua. Mõeldes just neile, kel uhkem maja, mille juurde ei soovita tavalist metallkasvuhoonet,” selgitab Vaikmaa ja kinnitab, et stabiilse materjalina on termopuit meie laiuskraadil väga sobiv. „Meie kliimas ei mängi see nagu puit, ei hallita ega mädane. Ja kui veel üle värvida, pikeneb termopuidu eluiga veelgi.”

Termopuit ehk kuumusega töödeldud puit ongi välja töötatud spetsiaalselt põhjamaa ilmastiku tarvis. Puitu kuumutatakse 220 kraadini, et ­eemaldada sellest liigne niiskus ja vaik, takistamaks puidu väändumist ja kaitseks mädanemise eest. Katus on suure kandevõime ja järsu kaldega, mistõttu lumi libiseb sealt ise maha ega kahjusta katust. Lahe kasvuhooned on küll keskmisest kallimad, makstes 3900–5000 eurot. “Kui arvutada kokku, kui palju kulub elu jooksul plastist kasvuhooneid, siis ei olegi see summa väga suur,” nendib Vaikmaa ja lisab, et alumiiniumist toodetega pole mõtet neid võrrelda, sest ka kõige kvaliteetsem plast kestab maksimaalselt kümmekond aastat. Vaikmaa sõnul müüvad nad praegu enamiku tooteid küll piiri taha, Eesti turul tehtud tehingud võib pigem kahe käe sõrmedel kokku lugeda.

Väikest lauakest saab kasutada nii kohvitamiseks kui ka maitsetaimepottide hoidmiseks. Foto: Peter Carlsson / Living4media

Moes on valged kasvuhooned

Lahe Production pakub tüüplahendusi, mille hulgast klient saab otsida endale sobiva, pinnaviimistlusest on valida õlitatud või värvitud variandi vahel. “Eelistatakse värve ning just valget,“ märgib Vaikmaa. Pruunikas värvus, mis tekib termotöötluse tulemusel, ei sarnane mitte naturaalse heleda puiduga, vaid on pigem tume nagu küpsis. “See läheb õlitades veelgi tumedamaks ja kuna paljud eelistavad Skandinaavia stiili, valitakse rohkem valgeid kasvuhooneid.“

Lahe kasvuhoone vajab korralikku vundamenti, kuna selle kogukaal on suur. “Anname kliendile ette põhja plaani, mille järgi saab ta oma ehitajaga selle valmis ehitada.“

Kasvuhoone põranda saab Vaikmaa sõnul teha eri materjalidest. “On neid, kes panevad betoonpõranda, ja neid, kes põranda plaadivad, nagu neidki, kes kasutavad tänavakivi. Ka sisustamine on igaühe vaba valik. “Kui inimesel on visioon ja ta soovib oma kasvuhoonesse meilt ka termopuidust mööblit, siis saame põhimõtteliselt ka selle valmis teha, aga kuna iga uus toode tähendab projekteerimist ja tootmise ümberseadistamist, üritame jääda pigem oma liistude juurde,” tunnistab Vaikmaa.

Menukas T-kuju

OÜ Sallaus juhatuse liikme Urmas Saaliste sõnul lähevad nende kasvuhooned ja aiapaviljonid müügiks enamasti messidel ja näitustel. “Inimene peab saama asja oma silmaga näha,” ütleb ta ja lisab, et ainult pildi järgi enamasti ostuotsust ei tehta. Kõige populaarsem Sallause valikus on T-kujuline mudel, mida on võimalik pikendada tiibadest kuni nelja lüli võrra. “Sellised kasvuhooned on ruumikad, õhurikkad, näevad head välja, lisaks on hea hinna ja kvaliteedi suhtega,” loetleb Saaliste plusse. „Väikseid ümmargusi kasvuhooneid läheb võrreldes T-mudeliga müügiks kordades vähem.“

Aiapaviljon, mille standardhinnad jäävad 6000 euro kanti, on koht, kus saab ühel pool istuda ja lugeda ning teisel pool taimi kasvatada. T-mudeli plussiks on see, et ühte otsa on võimalik pikendada nii palju, nagu taimede jaoks ruumi soovitakse, ülejäänud ala jääb mööblile.

“Ega tomatit või kurki ei kasvatatagi enam nii suurtes kogustes, et jätkuks ka talvevarudeks,“ jagab Saaliste kogemust. Hinnatakse pigem seda, et oleks koht, kus mõnusalt olla.

Kasvuhoone saab Sallause sõnul paigaldada nii eraldi kui ka maja juurde. „Siis jääb mulje, justkui oleks elamu kõrvale ehitatud veel üks väike maja.“